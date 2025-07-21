Раскрыты цели массового удара «Кинжалами» и «Геранями» в Киеве

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что целью ударов «Кинжалами» и «Геранями» могли стать украинские объекты, на которых ремонтируют технику ВСУ. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 21 июля российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. В Минобороны отмечали, что удар наносился оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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Военные сообщили, что цель удара была достигнута, все объекты поражены. Попов отметил, что целями ударов могли стать базы, где производят и ремонтируют бронетехнику, беспилотники и авиационную технику ВСУ.

Также генерал-майор допустил, что целью ВС РФ могли стать большие узлы распределения электроэнергии на складские помещения, где хранятся арсеналы ВСУ.