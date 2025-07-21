Вооруженные силы (ВС) России прорвали оборону в селе Малая Токмачка, совершив мощный прорыв в Запорожской области. Об этом рассказал командир 70-го полка с позывным Кабарда в интервью военному корреспонденту Russia Today Владу Андрице.

Для прорыва обороны российским войскам необходимо было взять мощное укрепление — кирпичный завод. Следующим шагом было взятие следственного изолятора (СИЗО), на стенах которого стояла система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).