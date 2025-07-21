Военный эксперт оценил подготовленный США батальон ВСУ

Переброшенный под Сумы 214-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленный инструкторами из США, не окажет существенного влияния на ситуацию в зоне спецоперации. Об этом заявил News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, кричать «караул» можно было бы, если бы на фронте появились подготовленные США 15–20 бригад со всей техникой и вооружением.

«Этот батальон, если он сформирован по натовской системе, — это 450 солдат, из них боевой штурм, это приблизительно 250, максимум 300 человек при поддержке одной минометной батареи. (…) Батальон - это маленькое подразделение, которое могло где-то засветиться. Возможно, они выполнили какую-то тактическую задачу, но критически переломить ход и исход боевых действий они не способны», - констатировал Матвийчук.

Ранее российские военные ранее рассказали об обстановке в Сумской области. По словам командира взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» с позывным «Тосик», российские бойцы активно наступают, не дают закрепиться ВСУ и «продавливают их дальше» от территории России.

Сегодня СМИ на основе анализа публикаций украинских волонтеров сообщили, что командование ВСУ задействовало на Сумском направлении 214-й отдельный штурмовой батальон, сформированного по инициативе американских военных инструкторов.