Путин присвоил почетное наименование двум воюющим в зоне СВО соединениям

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования двум воинским подразделениям, которые ведут боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетные наименования «гвардейский» Путин присвоил 1488-му зенитному ракетному Краснознаменному полку и 227-й артиллерийской бригаде. Военнослужащие этих соединений, как следует из указов, проявили мужество, отвагу, героизм и стойкость в боевых действиях по защите Отечества.

Ранее Путин сделал гвардейскими 43-й морской штурмовой авиационный полк, 218-й танковый полк и 17-я отдельную бригаду радиоэлектронной борьбы.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.