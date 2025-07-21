Американский самолет-разведчик засекли у Калининграда

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17 зафиксировали в районе Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идет о самолете дальней радиолокационной разведки ВМС США, который вылетел с авиабазы НАТО «Милденхолл» в Великобритании и пролетел у границ Калининграда.

Ранее, 28 февраля, RC-135V Rivet Joint был замечен над Черным морем. Спустя несколько часов после этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает прокачку газа по газопроводу.

До этого разведывательный самолет Boeing RC-135W ВВС США совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией.