Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 23 июля, пытались ударить по шести регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

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Как уточнили в ведомстве, попытки атаки были предприняты в период с 23:40 по московскому времени 22 июля до 7:00 23 июля. За этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 дрона над шестью регионами России.

Больше всего летательных аппаратов — 12 — сбили над Тульской областью. Еще 11 дронов перехватили над Ростовской, 6 — над Нижегородской, 2 — над Брянской, по одному — над Калужской и Курской областями.

Украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в российском регионе

Вечером 22 июля силы ПВО сбили 51 летательный аппарат над семью регионами России за два часа. Под удар попали Брянская, Курская, Ростовская, Орловская, Калужская, Тульская и Липецкая области.