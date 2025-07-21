ВС России ударили по цеху сборки БПЛА и объектам ТЦК ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников и ТЦК ВСУ.

«Нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наёмников в 142-х районах», — указывается в сводке ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.