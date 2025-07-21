Российские военные, с которыми побеседовал корреспондент «Известий», рассказали о работе по освобождению города Часов Яр в ДНР. В боях за город участвуют военные штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса Южной группировки войск.

Боец с позывным «Архипка» заявил, что ВСУ используют ловушки со взрывчаткой, минируя территории рядом с городом. По его словам, если на земле в этом районе лежит палка, ее лучше не трогать.

«Если в Попасной у нас еще сохранились здания, пригодные для жизни, скажем так, которые можно восстановить, то Часов Яр это уже пустыня», - добавил военный с позывным «Зигрид».

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 12 июля https://tass.ru/armiya-i-opk/24498213 рассказал ТАСС, что российские силы контролируют почти весь Часов Яр, под контролем ВСУ остается только один район города - Шевченковский. По его словам, все «более-менее подготовленные» силы ВСУ были отправлены из Часова Яра на сумское направление.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил 20 июля, что Часов Яр и окрестности Дзержинска остаются горячими точками из-за попыток ВСУ оттянуть потерю Константиновки.