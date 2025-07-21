Названы условия для увольнения Сырского

Положение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского остается устойчивым, пока он беспрекословно выполняет указания власти.

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Об этом заявил политолог и политтехнолог Михаил Павлив.

«Угроза для главкома Сырского на сегодняшний день миновала. Она была очень серьезной осенью прошлого года. Сейчас же у руководства Украины нет поводов для его замены», – отметил политолог.

При этом Павлив уточнил, что позиция Сырского остается шаткой. Так, если будет какая-то военная катастрофа, то «он полетит сразу же». Политолог указал, что в рядах ВСУ растет недовольство, а Сырский является удобным громоотводом для военных неудач, пишет издание «Украина.ru».

Напомним, Сырский представил Зеленскому тревожный доклад: фронт рухнул.