В России заявили о новом этапе спецоперации

Российская армия открыла новый фронт в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в статье журналиста Андрея Коца, опубликованной РИА Новости.

По словам эксперта, ВСУ почувствовали вкус к нарушению работы транспорта и перешли к целенаправленным атакам против железнодорожной инфраструктуры.

«Это новая тактика станет характерной приметой наступившего (примерно с мая) нового этапа войны. Сопутствующие потери — заглушенный мобильный интернет и GPS-навигация», — написал в блоге политолог.

Он добавил, России еще только предстоит искать ответ на эти вызовы.

В России заявили об открытии нового фронта в зоне СВО

Ранее сообщалось о задержке 132 поездов из-за атаки беспилотников на российский регион.