Израильская авиация нанесла удары по порту Ходейда в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала йеменский порт Ходейда, используемый хуситами.
Об этом пишет YNET.
«ЦАХАЛ атакует порт Ходейда — главный порт хуситов — спустя две недели после операции «Чёрный флаг» и обстрела судна Galaxy Leader», — говорится в сообщении.
Уточняется, что авиаудары были нанесены по участкам порта, которые хуситские формирования восстанавливали после предыдущих обстрелов.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по трём портам в Йемене и атаковали грузовое судно Galaxy Leader.