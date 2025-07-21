Израильская авиация нанесла удары по порту Ходейда в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала йеменский порт Ходейда, используемый хуситами.

Об этом пишет YNET.

«ЦАХАЛ атакует порт Ходейда — главный порт хуситов — спустя две недели после операции «Чёрный флаг» и обстрела судна Galaxy Leader», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиаудары были нанесены по участкам порта, которые хуситские формирования восстанавливали после предыдущих обстрелов.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по трём портам в Йемене и атаковали грузовое судно Galaxy Leader.