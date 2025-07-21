Российский дрон «КВН» уничтожил технику ВСУ на миллиарды долларов

Российские FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» («КВН») уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму более двух миллиардов долларов. О результативности аппарата рассказал генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев в интервью ТАСС.

Отмечается, что производитель собрал 18,9 тысячи эпизодов применения «КВН» с видеороликом и геопривязкой, которые подтверждают удар.

«Понятно, что реальных пусков было произведено существенно больше. В ходе этих статистически достоверных 18,9 тысячи пусков было уничтожено техники ВСУ на 1,7 миллиарда долларов. В реальности эта цифра существенно больше двух миллиардов долларов», — сказал гендиректор.

Чадаев подчеркнул, что сейчас в месяц выпускают десятки тысяч аппаратов.

В январе гендиректор «Ушкуйника» рассказал, что дронами «КВН» уничтожили несколько десятков единиц техники ВСУ западного производства. В частности, аппаратами уничтожали танки Abrams, Challenger 2 и Leopard 2A6.