Десятки БПЛА и раненые: что известно об атаках на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 82 беспилотными летательными аппаратами, а также выпустили 43 боеприпаса. В результате атак пострадали не менее пяти человек, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, больше всего беспилотников нанесли удары по населенным пунктам Краснояружского района и Шебекинского муниципального округа.

«В городе Шебекино мужчина получил ранения в результате обстрела, женщина получила травмы от детонации FPV-дрона. Еще один мужчина ранен в селе Большетроицкое вследствие атаки дрона на частный дом. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно», - пояснил Гладков.

Губернатор уточнил, что также удар десятью беспилотниками был нанесен по населенным пунктам Малиновка, Октябрьский и Северный, Бессоновка, Бехлевка, Веселая Лопань, Красный Октябрь, Чайки и Щетиновка в Белгородском районе.

«В районе села Щетиновка в результате атаки дрона на ГАЗель ранен водитель. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», - написал он.

При этом в Валуйском муниципальном округе в селе Тогобиевка в результате атаки беспилотника на частный дом ранения получила женщина, она была доставлена в Валуйскую ЦРБ, заявил Вячеслав Гладков.

Грайворонский муниципальный округ, помимо атаки беспилотников, подвергся обстрелам. По нему было выпущено десять боеприпасов. В селе Дунайка повреждены четыре частных дома и автомобиль, в селе Мокрая Орловка - линия электропередачи.

31 боеприпас был выпущен по поселкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, и селам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено. В поселке Задорожный поврежден инфраструктурный объект связи, в селе Репяховка разрушено здание социального объекта и повреждено административное здание, рассказал губернатор.

Ранее стало известно о ранении двух мирных жителей в Белгородской области в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины. При этом жители приграничных районов Белгородской области рассказали СМИ, что уже умеют по звуку распознавать дроны и растят детей в условиях постоянных атак.