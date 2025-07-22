Российская армия взяла под контроль село Новоторецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровское, Удачное и Полтавка ДНР, а также Филия Денпропетровской области.

По данными Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» до 365 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, две боевые бронемашины и два автомобиля.