Названы цели морских ракет «Калибр» на западе Украины

Акцент российских атак с помощью крылатых ракет «Калибр» сместился в западные регионы Украины. Как сообщает aif.ru, доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян назвал объекты, которые стали целями для ВС РФ.

Напомним, что минувшей ночью российские войска нанесли массовый удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением крылатых ракет морского базирования. Эксперты подсчитали, что ракетоносцы Черноморского флота нанесли около двадцати ударов крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам на Украине.

Ераносян отметил, что под атакой все чаще оказываются западные регионы Украины. Например, недавно во Львове был уничтожен завод «Электрон» — там выпускались комплектующие для ракет.

«Сегодня, судя по последней информации, удар нанесен по целям в Ивано-Франковске и области. Там, как известно, находится один их главных военных аэродромов ВСУ, способный принимать самолеты НАТО, это авиабаза в Коломые», — добавил эксперт.

Он отметил, что налет был такой силы, что в воздух была поднята авиация из Польши. Польские военные могли лично наблюдать взрывы и пожары на военных объектах ВСУ.