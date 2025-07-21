Освобождение подразделениями ВС РФ Белой Горы в Донецкой Народной Республике открывает возможность перекрыть важный путь снабжения ВСУ. Об этом рассказал в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин.

Накануне дополнительно было сообщено Минобороны РФ о взятии нашими бойцами под контроль населенного пункта Белая Гора — Константиновское направление. По словам Пушилина, этот пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу.

«…. это достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой», — уточнил глава ДНР.

Ранее сообщалось, что командование украинской армией перебросило в Донецкую народную Республику взвод латиноамериканских наемников.