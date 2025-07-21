Приезжие бригады территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) получили приказ отстреливать сопротивляющихся им жителей Херсона. К чему могут привести такие действия, рассказал «Аргументам и фактам» ведущий научный сотрудник Института стран СНГ политолог Александр Дудчак.

Ранее губернатор Херсонской области Владимира Сальдо в своем Telegram-канале заявил о том, что в подконтрольном Украине Херсоне «разворачивается чудовищная охота на людей» и ТЦК и полиция получили негласную команду - стрелять при сопротивлении. При этом особую жестокость проявляют приезжие бригады из западных регионов, которые открыто называют оставшихся в городе жителей «предателями».

Глава региона призвал столкнувшихся с произволом писать ему в соцсетях или обращаться в администрацию, заверив, что все эти свидетельства станут основой для уголовных дел.

По словам ведущего научного сотрудника Института стран СНГ Александра Дудчака, происходящее в Херсоне «не сильно отличается» от «упаковывания» людей на Украине.

«Они выполняют свою сатанинскую миссию любой ценой затащить на передовую и понимают, что никакого наказания быть не может. Ну, понятное дело, ситуация у них сложная, уже иностранщину туда тащат целыми подразделениями. Видели там уже роты этих колумбийцев и прочих «солдат удачи»», - заметил политолог.

Дудчак обратил внимание на то, что все такие случаи документируются и будут представлены «на трибунале по бывшей Украине в качестве доказательств преступности этого режима».

«Конечно, людям можно только посочувствовать, и мы видим, что сопротивление растет. Однако силы неравные: вооруженные, организованные, безнаказанные людоловы против безоружного разобщенного населения. Тех, кто выступает на защиту бусифицированных, потом привлекают к суду и опять-таки отправляют на фронт», - добавил эксперт.

Политолог отметил, что попытки зарождения очагов сопротивления подавляются, однако серьезный социальный накал в украинском обществе, как и сопротивление действиям ТЦК, нарастает, особенно там, где приближается линия фронта.

«Люди, в надежде на скорое освобождение, проявляют большую смелость. Там же реально убивают сопротивляющихся, причем совершенно откровенно», - резюмировал политолог.

Напомним, что весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток. На фоне волны дезертирства на Украине фиксируется все больше случаев силовой мобилизации.