Атака беспилотников: какие регионы РФ оказались под ударом ночью 21 июля

В ночь на 21 июля украинские войска снова попытались атаковать регионы России с помощью беспилотников. Рассказываем, какие территории оказались в опасности этой ночью.

Как заявили в пресс-службе Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника. 23 из них сбили над Московским регионом, в том числе 15 из них летели на Москву. Еще 14 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 12 — над Ростовской, по 10 над Брянской и Калужской областями. 4 дрона сбили над Тульской областью, еще 1 — над Липецкой.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранним утром сообщил о ликвидации четырех дронов. Сперва градоначальник проинформировал о двух уничтоженных дронах, а после — о еще двух. Обломки летательных аппаратов упали в районе поселка Киевский в Новой Москве.

«Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — писал мэр.

Telegram-канал Shot писал о взрывах в Ростовской области. Жители Шахт и Новошахтинская заявляли о работе средств противовоздушной обороны по нескольким целям. Атаки спровоцировали пожар в поселке Каменоломни — на месте работали сотрудники экстренных служб. Власти сообщали, что пострадавших нет.

В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета пострадал 75-летний мужчина. Как рассказала в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, он получил ранения средней тяжести — необходимая медицинская помощь пострадавшему уже оказана. Кроме того, повреждения получил жилой дом.

Напомним, что в ночь на 20 июля украинская армия также предприняла попытку атаковать регионы России. Как заявляли в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских БПЛА. Больше всего дронов, 38, ликвидировали над Брянской областью. Еще 19 — над Московским регионом.