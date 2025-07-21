В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Часовом Яре и об успешном применении беспилотника «Куб». «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро понедельника, 21 июля.

Удар «Молнии» по ВСУ в Часовом Яре

Российские беспилотники самолетного типа «Молния» уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой в Часовом Яре, сообщили в Минобороны РФ. Операцию провели военные Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ.

В Минобороны рассказали, что десантники собрали беспилотник и скрытно запустили его с заранее подготовленной позиции. Поражающее действие беспилотника усилили с помощью прикрепленной к нему противотанковой мины ТМ-62. В результате был разрушен укрепленный опорный ВСУ с пехотой в заброшенном доме в частном секторе. Находившееся в здании подразделение ВСУ было ликвидировано.

Удар «Ланцета»

Российские военные уничтожили два орудия ВСУ в ДНР, рассказали в Минобороны РФ. Украинская самоходная артиллерийская установка 2С1 была обнаружена в районе села Дроновка, а гаубица Д-20 - в районе села Серебрянка в ДНР. Оба орудия были уничтожены расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Удар «Куба» в Харьковской области

Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена 375-м отдельным противотанковым артиллерийским дивизионом 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ.

Российские военные провели пуск барражирующего боеприпаса, начиненного осколочно-фугасным снарядом. «Куб» поразил цель с высокой точностью. В Минобороны отметили, что барражирующие боеприпасы «Куб» предназначены для поражения одиночных и групповых объектов легкобронированной техники в тактической глубине противника.

Удар Су-34

Экипаж сверхзвукового истребителя Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны. Удар был нанесен в зоне ответственности российской группировки войск «Восток».

Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении цели, экипаж благополучно вернулся на свой аэродром.

Массовые потери ВСУ в Сумской области

Источник ТАСС в российских силовых структурах рассказал, что 71-я отдельная егерская бригада ВСУ понесла массовые потери в Сумской области. По данным источника агентства, родственники пропавших без вести военных ВСУ провели акцию протеста в Житомире, пытаясь привлечь внимание к ситуации в бригаде.

Неудачи ВСУ «по всем фронтам»

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что за прошедшую неделю ситуация на линии боевого соприкосновения оставалась напряженной. По его словам, почти везде активно шли боевые действия. Марочко заявил, что ВСУ терпели поражение «по всем фронтам», в ВС РФ улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину украинской обороны.

Марочко отметил, что подразделения российской группировки войск «Север» освободили село Дегтярное в Харьковской области, а подразделения Южной группировки войск - село Петровка в ДНР.