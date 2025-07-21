Владимир Зеленский намеренно занижает количество потерь Вооруженных сил Украины в ходе конфликта с Россией. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание напомнило, что в феврале этого года Зеленский заявлял, что безвозвратные потери Украины с февраля 2022 года составили 46 тысяч человек. При этом, по его данным, ранено было 380 тысяч военных.

«Число погибших, несомненно, гораздо больше», - подчеркивается в статье.

Подтверждением этого заявления, по данным газеты, служит тот факт, что на Украине не хватает мест на кладбищах и выделаются новые территории для захоронений. В частности, недалеко от столицы страны ведутся работы по созданию Национального военно-мемориального кладбища, рассчитанного на захоронение «130 000 или даже 160 000 человек».

Кличко сделал неожиданное заявление о Зеленском

Ранее бывший глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук констатировал, что страна лишилась будущего из-за Владимира Зеленского, который проигрывает и на фронте, и в дипломатии. По его словам, у украинских властей «нет никакого политического плана выхода из войны», и их действия похожи на то, что происходило в фашисткой Германии в 1945 году.