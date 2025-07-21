Силы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО за ночь сбили 74 украинских беспилотника над регионами России.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:20 мск 20 июля до 07:00 мск 21 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указывается в заилении.

Отмечается, что больше всего беспилотников было сбито над территорией Московского региона — 23, включая 15 дронов, летевших на Москву.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.