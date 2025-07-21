Силы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА над субъектами России

RT на русском

Российские средства ПВО за ночь сбили 74 украинских беспилотника над регионами России.

Силы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА над регионами России
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Об этом говорится в сводке ведомства.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:20 мск 20 июля до 07:00 мск 21 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указывается в заилении.

Отмечается, что больше всего беспилотников было сбито над территорией Московского региона — 23, включая 15 дронов, летевших на Москву.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.