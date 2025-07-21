Кличко сообщил о загоревшихся складах после взрывов в Киеве

Пожар начался на складах в Киеве после взрывов минувшей ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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Он уточнил, что возгорание началось в Соломенском районе.

"Пожар на территории складских помещений", - добавил градоначальник.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве.

О массированной атаке на военные объекты ВСУ после полуночи 21 июля сообщали и российские военкоры.