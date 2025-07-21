Марочко: ВСУ, терпя поражение, били по прифронтовым районам ЛНР

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Вооруженные силы Украины в минувшую неделю терпели поражение по всем фронтам, из-за чего наносили удары по прифронтовым населенным пунктам Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ, терпя поражение, били по прифронтовым районам ЛНР
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"Ситуация на линии боевого соприкосновения оставалась напряженной, активная фаза боевых действий отмечалась практически на всех участках фронта. ВС РФ, невзирая на усилия украинского командования, имели тактические и стратегические успехи. Вооруженные формирования Украины несли поражения по всем фронтам, а для компенсации своих провалов продолжали наносить удары по прифронтовым районам ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт отметил: российские бойцы в минувшую неделю улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника.

В целом на рубежах ЛНР армия РФ наносила групповые сосредоточенные удары по украинским военным объектам и вела освободительные действия. Так, подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.

В минувшую неделю ВСУ наносили удары по Сватово, Кременной, Рубежному и Лисичанску в ЛНР, некоторые города подвергались украинским атакам не один раз. Есть пострадавшие мирные жители и повреждения гражданской инфраструктуры.