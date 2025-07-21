Вооруженные силы Украины в минувшую неделю терпели поражение по всем фронтам, из-за чего наносили удары по прифронтовым населенным пунктам Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения оставалась напряженной, активная фаза боевых действий отмечалась практически на всех участках фронта. ВС РФ, невзирая на усилия украинского командования, имели тактические и стратегические успехи. Вооруженные формирования Украины несли поражения по всем фронтам, а для компенсации своих провалов продолжали наносить удары по прифронтовым районам ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт отметил: российские бойцы в минувшую неделю улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника.

В целом на рубежах ЛНР армия РФ наносила групповые сосредоточенные удары по украинским военным объектам и вела освободительные действия. Так, подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.

В минувшую неделю ВСУ наносили удары по Сватово, Кременной, Рубежному и Лисичанску в ЛНР, некоторые города подвергались украинским атакам не один раз. Есть пострадавшие мирные жители и повреждения гражданской инфраструктуры.