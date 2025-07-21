В небе над Польшей подняли авиацию из-за якобы активности РФ на Украине

В оперативном командовании родов Вооружённых сил Польши сообщили, что ВВС страны и союзных сил были приведены в действие на фоне якобы активности России на Украине.

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«Польские и союзные военно-воздушные силы приступили к действиям, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — отметили в ведомстве.

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал превосходство России над Европой в развитии боевых дронов.

Также сообщалось, что два украинских офицера сбежали в Польшу во время учений на полигоне.