Великобритания объявит 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили собирается объявить об усилении поддержки Киева на встрече контактной группы по обороне Украины 21 июля. Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Министр призовет западные страны вновь повысить военную поддержку Украины для оказания давления на российскую сторону. В частности, Британия планирует инициировать принятие "50-дневной кампании" по вооружению Украины. Пока не раскрывается, в чем заключается суть этого плана.

Также ожидается, что в рамках встречи контактной группы будут приняты новые обязательства. К примеру, Британия и Германия договорятся закупить дополнительные ракеты ПВО с помощью финансирования в 170 миллионов евро от ФРГ. В новом заседании контактной группы по поддержке Украины также примут участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Пентагона Пит Хегсет.

В середине июля президент США Дональд Трамп заявил о поставке 17 комплексов ПВО Patriot для Украины. По его словам, полная стоимость этого оружия будет возмещена Вашингтону со стороны НАТО.

Позже стало известно, что поставками занимается Германия. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус порекомендовал странам Европы "открыть свои кошельки", чтобы собрать деньги на покупку вооружения.