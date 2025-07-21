Китай испытает новую гаубицу

В Китае начали испытания новой самоходной артиллерийской установки (САУ), известной как SH16. Соответствующие снимки появились в социальных сетях, пишет Defence Blog.

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На фотографиях можно заметить самоходную гаубицу и транспортно-заряжающую машину, которая ее сопровождает. Обе машины построены на гусеничном шасси. Судя по всему, САУ вышла на полевые испытания.

Гаубица нового поколения SH16 отличается повышенной огневой мощью и высоким уровнем автоматизации. «Военные аналитики описывают систему как полностью автономную башню со 155-миллиметровым орудием, что делает ее одной из самых современных гаубиц», — отметили в публикации.

Также обозреватели допускают, что экипаж перспективной САУ будет состоять только из механика-водителя и наводчика-командира. Это может говорить о наличии автомата заряжания.

Ранее в июле Defence Blog назвал новый китайский танк бюджетной альтернативой российскому Т-90М. Машина, которую заметили в Китае, разработана для экспортного рынка.