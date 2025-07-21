Бойцы спецназа «Анвар» выследили и уничтожили украинскую группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vampire. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что разведчики проследили за тяжелым дроном-бомбардировщиком, обнаружили точку запуска и нанесли удар, уничтожив пункт отправления.

Кроме того, спецназ поддерживает наступление подразделений Российской армии на великобурлукском направлении в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотников подразделения ФСБ по Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили дрон-матку для FPV-дронов, предотвратив атаку на Горловку.