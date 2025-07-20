На константиновском направлении продолжается продвижение с постепенным сжатием кольца вокруг Щербиновки, где в последние дни были освобождены Попов Яр и Петровка.

Кольцо вокруг населённого пункта Щербиновка на константиновском направлении продолжает сжиматься, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА «Новости». По его словам, украинские военные оказывают серьезное сопротивление и перебрасывают в этот район дополнительные резервы.

Пушилин отметил: «Константиновское направление – одно из таких требующих внимания направлений. Здесь были освобождены два населённых пункта – это Попов Яр и Петровка – и здесь продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки. Но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы. Здесь встречные бои в районе Яблоновки и Александра Калинова».

Он также подчеркнул, что в районе Яблоновки и Александра Калинова продолжаются встречные бои. Ситуация на константиновском направлении остаётся напряжённой, поскольку украинская армия пытается сдерживать продвижение российских сил.

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