Армия Молдавии примет участие в учениях НАТО в Грузии

Молдавская армия примет участие в военных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны.

«Военнослужащие Национальной армии примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут с 23 июля по 7 августа на учебных центрах в Грузии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях также будут задействованы военнослужащие Румынии, Болгарии, США, Польши, Литвы и Грузии. Из перечисленных стран только Грузия не является членом НАТО.

Во время учений военные будут отрабатывать взаимодействие при проведении миротворческих операций. Кроме того, армии участвующих стран рассчитывают повысить свою боеспособность.