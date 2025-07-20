СМИ: военных ВСУ заставили смотреть поединок Усика

Украинского боксера Александра Усика готовят как политическую фигуру, поэтому киевские власти организовали принудительный просмотр его поединка в рядах ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

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"Накануне в ВСУ в приказном порядке организовали повсеместный просмотр боксерского поединка Усика. Из спортсмена готовят политическую фигуру, которую Владимиру Зеленскому преподнесли как главного конкурента мэра Киева [Виталия] Кличко", - сказал собеседник.

Однако, отметил он, в реальности западные кураторы видят в нем "одного из активистов, который должен войти в большой союз бывших боевиков запрещенного "Азова" и экс-главкома ВСУ и действующего посла в Великобритании Валерия Залужного".

"Именно этим и объясняется внезапно поступившая в ВСУ разнарядка о просмотре поединка", - добавил собеседник.

По его словам, ярых националистов может оттолкнуть связь Усика с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. "Сегодня в соцсетях массово подчищаются соответствующие комментарии, а фейковые пользователи с однодневных аккаунтов строчат опровержения", - уточнил собеседник агентства.

Ранее украинский националист Андрей Билецкий угрожал Усику физической расправой, напомнили силовики.

Украинец Усик вернул звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у британца Даниэля Дюбуа нокаутом в 5-м раунде.