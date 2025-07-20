Подравшегося в луганском бассейне чеченца отправили на передовую

История с дракой чеченского штурмовика Алихана Берсаева с участвующим в СВО бойцом ММА Максимом Дивничем в бассейне в Луганске получила продолжение. Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что Берсаев не имеет отношение к "Ахмату", а служит в другом подразделении. Теперь Алаудинов добавил, что Берсаева после этого инцидента отправили на передовую.

"В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне", - возмутился Алаудинов в интервью РИА "Новости".

Он подчеркнул, что поведение Берсаева, оскорбление им местных жителей недопустимо и он должен быть наказан.

"Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально", - пояснил Алаудинов.

При этом генерал раскритиковал и Дивнича, которого назвал "блогером националистических взглядов". По мнению Алаудинова, из обычного бытового конфликта Дивнич сдлелал для себя шоу, обвинил спецназ "Ахмат". Генерал предложил привлечь Дивнича к уголовной ответственности за дискредитацию подразделения Министерства обороны России.