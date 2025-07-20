Силы ПВО сбили 37 дронов ВСУ над семью регионами России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 12:00 до 17:40 по московскому времени. Они уточнили, что 10 дронов сбили над Калужской областью, восемь — над Смоленской, столько же — над Московской, шесть — над Брянской, три — над Тульской, два — над Орловской, а еще шесть — на подлете к столице.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Минобороны ранее отчиталось, что ПВО ликвидировали 364 дрона и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины за последние сутки. Кроме того, ночью 20 июля над регионами России сбили 93 украинских беспилотника, 19 из них — над столичным регионом.