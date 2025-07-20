Для Украины на фронте складывается критическая ситуация, об этом свидетельствует визит в Киев начальника британского генштаба. Владимир Зеленский знает, что необходимо принимать решение, но он может лишь ускорить разгром ВСУ. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Дубинский заметил интересную деталь во время недавнего визита в Киев спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Вместе с Келлогом прибыл глава британского генштаба Радакин.

«Видимо, ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление. Напомню, швейцарское издание NZZ видит только один вариант — сокращение линии фронта, т. е. отступление», — написал Дубинский в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский спасать войска с помощью отступления не намерен, поскольку отличается тем, что «у него нет заднего хода».

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«Он, скорее, сожжет все резервы в попытках удержать фронт, чем отступит. Тем самым, ускорит финальный разгром ЗСУ», — подытожил депутат.

Сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.