На Украине рассказали о критической ситуации на фронте

Майк Габриелян

Для Украины на фронте складывается критическая ситуация, об этом свидетельствует визит в Киев начальника британского генштаба. Владимир Зеленский знает, что необходимо принимать решение, но он может лишь ускорить разгром ВСУ. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

На Украине рассказали о критической ситуации на фронте
© ТАСС

Дубинский заметил интересную деталь во время недавнего визита в Киев спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Вместе с Келлогом прибыл глава британского генштаба Радакин.

«Видимо, ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление. Напомню, швейцарское издание NZZ видит только один вариант — сокращение линии фронта, т. е. отступление», — написал Дубинский в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский спасать войска с помощью отступления не намерен, поскольку отличается тем, что «у него нет заднего хода».

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«Он, скорее, сожжет все резервы в попытках удержать фронт, чем отступит. Тем самым, ускорит финальный разгром ЗСУ», — подытожил депутат.

Сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.