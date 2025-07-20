Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бить вглубь России. Об этом он написал в Telegram.

Зеленский заявил, что заслушал доклад главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о якобы имевших место ударах по глубоким российским тылам.

Целью дипстрайков, как называет их Зеленский, является российская инфраструктура.

«Российская логистика должна ощутимо страдать», — заявил он.

В этой связи украинский лидер сообщил о планах нарастить производство беспилотников.

Зеленский назвал сумму, которую планирует взыскать с России

Ранее Зеленский согласился возобновить прямые переговоры между российской и украинской делегациями. Очередной раунд дипломатического процесса состоится там же, где прошли предыдущие встречи, — в Стамбуле.