ВС России открыли новый фронт в зоне СВО

Подразделения российской группировки войск "Север" открыли еще один фронт в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своей статье для агентства РИА "Новости".

Журналист отметил, что об этом можно говорить, оценивая продвижение российских сил после освобождения села Дегтярного. Это самый северный пункт в Харьковской области, расположенный на границе с Белгородской областью.

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Коц видит теперь возможность для ВС РФ сформировать на этом участке буферную зону. Кроме этого, отсюда возможно продвижение на Волчанск.