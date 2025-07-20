ВС РФ освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики, — говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого на Донецком направлении группировка «Центр» усилила давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, освободив Николаевку и несколько сел, а также перекрыв ключевые маршруты снабжения.

Ранее российская армия нанесла групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и оборонным предприятиям в Киеве. По словам представителей МО РФ, национальная армия использовала для атаки высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.

Российские военкоры также сообщили, что солдаты ВС РФ прорвались в Мирополье и наступают на Сумы. Журналисты добавили, что Сумское направление остается одним из наиболее сложных для украинских сил.