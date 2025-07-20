"В панике закапывали сослуживцев": Сальдо описал жуткую сцену в ВСУ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что операторы БПЛА вскрыли работу похоронной команды ВСУ, которая в спешке закапывает тела солдат, чтобы скрыть потери.
"На Херсонском направлении наши операторы дронов засекли "похоронную команду" ВСУ", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Он опубликовал видео, снятое камерой, установленной на дроне, на котором запечатлено, как украинские военнослужащие вытаскивают из автомобиля тело.
"Солдаты в панике закапывали тела своих же сослуживцев", - прокомментировал Сальдо опубликованные кадры, отметив, что закончить работу украинские военные не смогли, так как получили огневое поражение от FPV-дрона.
Губернатор добавил, что это не просто эпизод, а система, потому что Киев годами скрывает реальные потери, записывая погибших в "самовольно оставивших части".
"Тех, кого сегодня закапывают в спешке, завтра объявят дезертирами. А их жёны и матери так и не получат правды", - подчеркнул он.