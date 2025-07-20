"В панике закапывали сослуживцев": Сальдо описал жуткую сцену в ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что операторы БПЛА вскрыли работу похоронной команды ВСУ, которая в спешке закапывает тела солдат, чтобы скрыть потери.

"На Херсонском направлении наши операторы дронов засекли "похоронную команду" ВСУ", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он опубликовал видео, снятое камерой, установленной на дроне, на котором запечатлено, как украинские военнослужащие вытаскивают из автомобиля тело.

"Солдаты в панике закапывали тела своих же сослуживцев", - прокомментировал Сальдо опубликованные кадры, отметив, что закончить работу украинские военные не смогли, так как получили огневое поражение от FPV-дрона.

Губернатор добавил, что это не просто эпизод, а система, потому что Киев годами скрывает реальные потери, записывая погибших в "самовольно оставивших части".