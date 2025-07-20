Норвегия зарабатывает огромные деньги на украинском конфликте, пишет обозреватель Дэн-Вигго Бергтун в статье для Steigan.

Ранее сообщалось, что норвежские власти пообещали приобрести три ЗРК

Patriot у США и отправить их на Украину.

Колумнист заметил, что пишет статью не как «политик, учёный или бюрократ», а как боевой офицер, которому довелось «увидеть страх», приходилось терять друзей в ходе боевых действий.

«Мы зарабатываем огромные деньги на конфликте, который ежедневно уносит жизни и угрожает стабильности всей Европы. И пока пропаганда рисует картину «хорошей Норвегии», помогающей Украине в трудную минуту, миллиарды рекой текут в норвежскую казну», — отметил обозреватель.

По его данным, после начала конфликта Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС, частично заменила Россию на рынке углеводородов.

«Мы заменили Россию. Не ценами солидарности, не духом волонтёрства, а максимальной эксплуатацией рынка. Мы не увеличили объёмы поставок. Мы просто позволили ценам взлететь и приняли миллиарды», — отметил Бергтун.

Автор подчеркнул, что то, что страна заработала на конфликте, намного превосходит объем военной помощи Украине. Он добавил, что это не солидарность, а прибыль от смерти и разрушений.

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Эксперт констатировал, что Норвегия утратила статус мирной страны, стала экспортером военной техники и молчаливым сторонником экспансии США.