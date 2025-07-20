Собянин: Силы ПВО Минобороны уничтожили три БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава столицы у себя в Telegram-канале.

За ночь 20 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины. В Министерстве обороны РФ отметили, что 19 беспилотников уничтожили над Московским регионом.

Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Внуково. По данным Росавиации, за последние сутки из-за ограничений на запасные аэродромы отправились 134 самолета.