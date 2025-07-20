Минимальный оклад наёмника стал примерно равен зарплате украинского военного, мобилизованного в ВСУ.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.

«Оклад у наёмников внушительный: от $2 тыс. до $5 тыс. в зависимости от графика работы и должности», — заявили источники агентства.

При этом подчёркивается, что иностранных наёмников, получающих подобные суммы, не вынуждают участвовать в штурмовых действиях, в отличие от мобилизованных граждан Украины.

Ранее РИА Новости сообщало, что отряд мексиканских наёмников действует в составе 25-й бригады ВСУ.

В Сумской области замечены колумбийские и бразильские наёмники, заключившие контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.