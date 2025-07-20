ТАСС: оклад наёмника сравнялся с зарплатой мобилизованного в ВСУ
Минимальный оклад наёмника стал примерно равен зарплате украинского военного, мобилизованного в ВСУ.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Оклад у наёмников внушительный: от $2 тыс. до $5 тыс. в зависимости от графика работы и должности», — заявили источники агентства.
При этом подчёркивается, что иностранных наёмников, получающих подобные суммы, не вынуждают участвовать в штурмовых действиях, в отличие от мобилизованных граждан Украины.
Ранее РИА Новости сообщало, что отряд мексиканских наёмников действует в составе 25-й бригады ВСУ.
В Сумской области замечены колумбийские и бразильские наёмники, заключившие контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.