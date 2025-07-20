Киевская пропаганда активно вбрасывает фейки о боях в курском приграничье в ответ на новости об успехах ВС России в Сумской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации агентства, соответствующую недостоверную информацию украинские СМИ стали активно распространять после публикации данных об успешных действиях бойцов группировки войск «Север» в Бессаловке и Рыжевке.

ВСУ пожаловались на российские войска

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал восстановить позиции украинской армии в Курской и Белгородской областях.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на его слова.