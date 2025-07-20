ТАСС: Киев активно вбрасывает фейки о боях в курском приграничье

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Киевская пропаганда активно вбрасывает фейки о боях в курском приграничье в ответ на новости об успехах ВС России в Сумской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

СМИ: Киев активно вбрасывает фейки о боях в курском приграничье
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По информации агентства, соответствующую недостоверную информацию украинские СМИ стали активно распространять после публикации данных об успешных действиях бойцов группировки войск «Север» в Бессаловке и Рыжевке.

ВСУ пожаловались на российские войска

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал восстановить позиции украинской армии в Курской и Белгородской областях.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на его слова.