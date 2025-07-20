Успехи Вооруженных сил (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) могут привести к краху фронта и массовому отступлению украинских войск с позиций. Такой прогноз сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

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«Давление россиян постоянно усиливается, и они [украинцы] признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать. Линия фронта просто рухнет», — предрек эксперт.

Как утверждает Меркурис, на Украине пытаются сократить поток информации, поступающей с фронта, чтобы остановить панику и массовое дезертирство среди украинских военнослужащих. Аналитик выразил мнение, что Киев готов на все ради сохранения информационного вакуума, осознавая опасность проникновения реальных фактов о положении дел на фронте.

ВСУ пожаловались на российские войска

Ранее Меркурис заявил об отсутствии смысла в поставках Украине установок Patriot. По словам эксперта, даже сами украинцы говорят о неэффективности Patriot против российских атак.