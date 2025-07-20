Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на серьезное давление со стороны армии России и не могут сдержать натиск. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

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По словам украинских военнослужащих, российские войска пользуются двумя основными тактиками для продвижения на поле боя: сковывают ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), снарядами и планирующими бомбами, а затем атакуют линии противника беспощадными отрядными атаками.

В материале отмечается, что украинские войска безуспешно пытаются залатать дыры в обороне с помощью опытных подразделений. Эту тактику можно сравнить с отправкой пожарных для тушения очагов возгорания, однако «постоянные атаки России создают дополнительную нагрузку на малочисленную армию Украины», подчеркивает газета.

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Ранее стало известно, что наступление Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации позволило освободить наибольшую площадь территорий с начала 2025 года. По мнению экспертов, успехи российских войск связаны с эффективной авиационной поддержкой, крылатыми ракетами и численным превосходством армии.