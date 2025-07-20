В Запорожской области постоянно растет число населенных пунктов, над которыми установила российская армия, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвигаются в глубину обороны противника. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

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По словам собеседника агентства, в частности после зачистки от противника села Малиновка российские войска продвигаются в сторону города Гуляйполе — важного узла обороны и логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта.

«Освобождение идет по всем фронтам, не только в Запорожской области», — подчеркнул губернатор.

Российские войска полностью взяли под контроль критически важное для ВСУ село

Накануне начальник штаба парашютно-десантного батальона Вооруженных сил России с позывным Байкал рассказал, что ВСУ за два года выкопали целые подземные города с путями сообщения между подвалами в Каменском Запорожской области. По его словам, взятие ВС РФ этого населенного пункта сыграло ключевую роль в создании плацдарма для дальнейших действий в направлении этого населенного пункта.

Ранее стало известно о массированной атаке на стратегический узел ВСУ в Павлограде.