Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали нести серьезные потери у Петровского и на западных окраинах Белогоровки Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в беседе с журналистами ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

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По его словам, урон украинским солдатам наносят бойцы западной группировки войск. Марочко отметил, что Петровское и Белогоровка являются двумя ключевыми населенными пунктами на этом участке.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по подразделениям, которые дислоцированы в Новогригоровке. При этом, как добавил Марочко, здесь ВСУ имеют некие тактические возможности, поэтому несут не такие большие потери.

Стало известно о многотысячных потерях ВСУ у рубежей ЛНР

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные заняли еще один населенный пункт в ДНР. Бои за населенный пункт вели бойцы подразделений группировки войск «Центр». При этом бойцы группировки продвинулись недалеко от еще пяти населенных пунктов в ДНР — Удачного, Маравки, Петровского, Степановки и Новоукраинки.