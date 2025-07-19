Российский генерал рассказал о целях в Павлограде и Житомире
Российские военные могли поразить цеха по производству и ремонту вооружения ВСУ в Павлограде и Житомире. Так считает генерал-майор Сергей Липовой, передает aif.ru.
Военный эксперт прокомментировал возможные цели при групповом ударе по военным объектам на Украине сегодня ночью.
«Павлоград на сегодняшний день является промышленным городом, в котором, вполне возможно, есть зоны, в которых производят вооружение или ремонтируют его», — сказал Липовой.
По его словам, аналогичная ситуация складывается в Житомире, Днепропетровске и Полтаве.
СМИ рассказали об адской ночи на Украине
Ночью 19 июля ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам в районе Павлограда, Житомира и Полтавы.