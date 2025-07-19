Украинский полковник попытался сбить дроны России на своем Як-52 и погиб

Украинский полковник Константин Оборин погиб, пытаясь на самолете Як-52 сбить российские дроны в небе над Одессой. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Он указал, что полковник был уничтожен во время пилотирования спортивно-тренировочного самолета. Тогда же перед ним стояла задача сбивать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань».

По словам Марочко, при этом Як-52 не был должным образом подготовлен к такому полету. Военный эксперт пояснил, что обычно стрельба по «Гераням» ведется вторым пилотом, причем из личного пистолета, например.

Украинский истребитель F-16 был сбит дроном "Герань"

В настоящее время о втором возможном пилоте ничего не известно.

Константин Оборин, насколько известно, в прошлом проходил службу в советской армии. Затем он воевал в Афганистане, участвуя там в различных операциях. После распада Советского Союза остался в рядах украинской армии, а после ушел на пенсию. Уже с того момента был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе и отдавал всего себя авиаклубу, считался опытным парашютистом.