Подписавшие контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой (ОМБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) граждане Бразилии и Колумбии замечены в граничащей с Россией Сумской области. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах сообщает ТАСС.

«Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на сумском направлении наемников из Колумбии и Бразилии», — рассказал собеседник издания.

Ранее посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что численность колумбийцев, отправляющихся для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, остается высокой.