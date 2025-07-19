Военный объяснил действия ВС России во время самой адской ночи на Украине

Павлоград — это тыловая база, важный элемент логистики Украины для действия в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что минувшую ночь на Украине можно считать одной из самых адских. Он уточнил, что бомбардировка стратегического узла в Днепропетровской области длилась около шести часов.

СМИ рассказали об адской ночи на Украине

Военный эксперт напомнил, что Вооруженные силы России уже зашли в Днепропетровскую область и создают там зону безопасности. В то же самое время Павлоград является важнейшей транспортной артерией, включающей в себя логистику, склады, вооружение, промышленные центры и предприятия ВПК, указал он.

«То есть, это то место, откуда в общем-то они получают все необходимое для ведения боевых действий и отражения нашего наступления. Поэтому был нанесен массированный удар с применением морских ракет, воздушных, ракет для земли. Ну, соответственно, с помощью беспилотников», — рассказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли мощный удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. Атака произошла в ночь на 19 июля. Удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов.