Кадыров рассказал о сорванной ротации ВСУ возле Работино

Попытка ротации ВСУ была пресечена российскими военными в окрестностях населенного пункта Работино (ореховское направление). Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров рассказал, что бойцы батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ вели воздушную разведку в окрестностях Работино и выявили попытку ротации противника.

«Координированные действия личного состава и грамотное применение осколочно-фугасных боеприпасов быстро превратили смену позиций в прощальный парад», — написал глава Чечни.

По его словам, противник был ликвидирован. В небе над данным участком фронта преимущество сохраняется у российских войск.

Ранее военный аналитик рассказал, что произойдет, если ВСУ попытаются высадить десант в Крыму.